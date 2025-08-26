Продвижение и образование: чем занимаются россияне в выходные

Сервис «Авито.Услуги» провел исследование, согласно которому жители России в нерабочие дни летом 2025 года в 2,4 раза больше начали интересоваться продвижением в соцсетях и в 2,2 раза — курсами по профессиональной подготовке.

«На столько же увеличился интерес к деловым услугам, связанным с бухгалтерией и финансами. Обычно к ним относятся подготовка и сдача отчетности, расчет налогов, распределение бюджета и анализ эффективности бизнеса», — сообщает радио Sputnik.

Одновременно увеличился спрос на программы обучения IT и различные курсы, помогающие специалистам и предпринимателям включать в работу современные технологии и повышать свои управленческие компетенции. Количество таких предложений также выросло больше чем в 6 раз.

Кроме того, россияне стали на 95% чаще искать специалистов, которые умеют писать, переводить или редактировать тексты, а также на 86% — услуги, связанные с маркетплейсами и сервисами объявлений.