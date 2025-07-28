Продолжается прием заявок на Всероссийскую премию достижений «Время молодых»

Прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых» начался 18 июля, цель премии — общественное признание и поддержка на всероссийском уровне выдающихся заслуг молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

В рамках премии реализуется специальная номинация «Молодежная столица России». Город-победитель специальной номинации получает приоритетное право на проведение у себя масштабных федеральных проектов сферы молодежной политики, методическую и экспертную поддержку, что в свою очередь способствует повышению туристической привлекательности региона среди молодежи.

Дополнительно в премию включена номинация для муниципальных образований, не являющихся административными центрами субъекта Российской Федерации, имеющих значительные достижения и масштабные планы по совершенствованию молодежной политики на территории муниципального образования.

Прием заявительных писем на специальную и дополнительную номинации осуществляется до 17 августа 2025 года, заявочных книг — до 31 августа 2025 года.

Также в 2025 году в концепцию премии включена новая номинация «Лидер молодых» для глав муниципальных образований, внесших значительный вклад в развитие сферы, которая направлена на повышение значимости реализации молодежной политики на местном уровне. Прием заявок осуществляется до 31 августа 2025 года.