Продать с молотка: ФНС запустила «Витрину имущества банкротов»

сегодня в 19:07

Федеральная налоговая служба России запустила «Витрину имущества банкротов». Теперь любой желающий в регионах может приобрести арестованную недвижимость или транспорт должников, сообщает pravda-nn.ru .

Как заявили в пресс-службе УФНС по Нижегородской области, торговая площадка предлагает активы должников, выставленные на торги, включая действующие предприятия, земельные наделы и жилые дома, автомобили и технику, а также различного рода ценные бумаги. Платформа выступает как связующее звено между покупателем и должником-продавцом.

Предложения, представленные на площадке, синхронизируются с информационными системами государственных органов и федеральных структур.

Росреестр и Госавтоинспекция обеспечивают контроль за актуальностью и корректностью сведений, размещенных на маркетплейсе.

Использование «витрины» абсолютно бесплатное, без предварительной регистрации. Любой желающий может оперативно получить информацию о стоимости и правовом статусе актива.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.