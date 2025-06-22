Продам «плюс 1» за 20 тыс: в МГУ предлагают места для родных на вручение диплома

В МГУ некоторые студенты стали продавать места для родственников на вручение диплома. Цена может подниматься до 20 тыс. рублей за одного человека, сообщает SHOT .

Студенты рассказали, что накануне выпуска бакалавриата факультета мировой политики им объявили, что на вручение диплома от каждого может присутствовать только один близкий. Его ФИО необходимо заранее предоставить руководству факультета. На церемонию будут пускать только по спискам.

Это стало неприятной неожиданностью для выпускников, так как ко многим приехали родные и близкие, а к ряду студентов-иностранцев они прилетели из-за рубежа.

Другие ребята сразу поняли, что можно продать свои «плюс 1» тем, кто хочет побывать на выпуске. При этом сразу нашлись десятки желающих приобрести место для родственников, а цены на них взлетели от 2 тыс. рублей за человека — до 20 тыс. через 5 минут торгов.

Когда студенты заключили несколько сделок, то продавцов и покупателей «припугнули» в вузе. Руководству факультета рассказали о придуманной схеме, и оно предупредило выпускников, что проверит связь приглашенного на церемонию и студента, к которому он «приписан».

Но не на всех это предупреждение подействовало. Некоторые студенты еще продают места.