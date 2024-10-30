Проблемы с алкоголем среди знаменитостей: Гузеева и МакSим победили зависимость

Певица Глюк oZа вновь оказалась в центре скандалов. Недавно она странно вела себя на концерте, что вызвало подозрения о возможном воздействии психоактивных веществ. А на днях Наталью Ионову задержали в аэропорту, и она отказалась от медицинского освидетельствования. Суд назначил ей штраф в 5 тысяч рублей, учитывая наличие несовершеннолетних детей. По всей видимости, певица испытывает трудности с зависимостями, несмотря на обещания справиться, сообщает kp.ru .

Также распространены истории других артистов, столкнувшихся с подобными проблемами. Например, Лариса Гузеева, находясь в отношениях с наркозависимым мужем, начала пить, чтобы «насолить» любимому. После жестоких конфликтов и его смерти от передозировки, Лариса решила завязать с алкоголем. Финальное решение было принято после устрашающей встречи с хулиганами, когда она поняла, что из-за алкоголя можно попрощаться с жизнью.

«Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью. Хорошо, не убил», — вспомнила артистка.

Певица МакSим также открыто призналась в своих проблемах с алкоголем после того, как ее бывший партнер женился на другой. После нескольких инцидентов на сцене она начала лечение в клинике, частично финансируемое все еще поддерживающим ее бывшим возлюбленным. Сейчас она уделяет больше внимания дочерям и уменьшила гастрольную активность.