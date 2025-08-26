«Проблемы изнутри»: почему могут раздражать счастливые люди

Эксперт-психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин заявил, что раздражение по отношению к счастливым людям — это отражение внутреннего состояния самого человека и его восприятия мира, сообщает RuNews24.ru .

«Если я сам не могу быть счастливым, то мне кажется, что другие тоже не должны быть счастливы. Это защитная реакция, которая помогает оправдать собственное состояние», — отметил эксперт.

По его словам, если человек сам несчастен или чувствует, что у него не получается быть счастливым, то он подсознательно начинает воспринимать чужое счастье как угрозу или несправедливость.

Лунюшин подчеркнул, что если человек сам в ресурсном состоянии, то его чужие радости не раздражают, он, наоборот, радуется за других. Однако у тех, кто испытывает внутреннюю неудовлетворенность или комплексы неполноценности, возникает желание принизить чужое счастье: они начинают придумывать очерняющие человека причины и формируют негативные стереотипы.