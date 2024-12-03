Приведение в порядок детского сада в Королеве закончат в 2025 году
Фото - © Медиаархив Подмосковья
В следующем году завершат капремонт детского сада в Королеве, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.
Планируются выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МБОУ «Лицей № 5» (дошкольное отделение).
Объект расположен по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 47А».
Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1967 года постройки, общая площадь которого – 1 072,6 кв. м. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.