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Приведение в порядок детского сада в Королеве закончат в 2025 году

В следующем году завершат капремонт детского сада в Королеве, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Планируются выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МБОУ «Лицей № 5» (дошкольное отделение).

Объект расположен по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 47А».

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1967 года постройки, общая площадь которого – 1 072,6 кв. м. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.