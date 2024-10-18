Приставы Подмосковья взыскали задолженность за электроэнергию в размере 4,4 млн рублей

Судебные приставы Московской области взыскали 4,4 млн рублей задолженности по договору энергоснабжения с животноводческой фермы в пользу энергосбытовой компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд своим решением обязал животноводческую ферму выплатить в пользу АО «Мосэнергосбыт» долг по договору энергоснабжения и неустойку, начисленную на сумму основного долга. Общая сумма задолженности, подлежащая взысканию, составила порядка 4,4 млн рублей. Данная задолженность возникла в следствие ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате стоимости поставленной электроэнергии.

Во исполнение решения суда в Истринском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство, о чем сотрудники органов принудительного исполнения должным образом проинформировали руководство организации-должника. Также судебные приставы выставили требование об исполнении судебного решения и предупредили о начале применения принудительных мер.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановления о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ и на регистрационные действия в отношении имущества организации-должника — 16 земельных участков, 17 производственных зданий, 3 сооружений. В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, судебные приставы также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму в размере 305 тысяч рублей и обратили взыскание задолженности на денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации-должника.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы взыскали задолженность по неустойке в рамках договора энергоснабжения в пользу энергосбытовой компании. Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.

После перечисления на счет взыскателя 4,4 млн рублей исполнительное производство было окончено. Судебное решение в пользу ресурсоснабжающей компании исполнено в полном объеме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.