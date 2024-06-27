Приставы Подмосковья взыскали штрафы за нарушение миграционного законодательства

1,2 млн рублей задолженности взыскали судебные приставы Подмосковья со строительной организации по административным штрафам за нарушение требований миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Действующим миграционным законодательством Российской Федерации установлено, что работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящегося на территории Российской Федерации иностранного гражданина, лишь при наличии у него патента, выданного в соответствии с установленным порядком.

Однако в ходе выездных проверок сотрудники миграционной службы регулярно выявляют факты незаконного трудоустройства иностранных граждан, не имеющих соответствующего разрешения на осуществление трудовой деятельности. За данное правонарушение, совершенное в Московской области, санкциями ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере от 400 тысяч рублей.

Четыре исполнительных производства о взыскании с подмосковной строительной компании четырех таких административных штрафов на общую сумму в размере 1,2 млн рублей находилось на исполнении в Химкинском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области. В данной компании незаконно приняли на работу в качестве подсобных рабочих четырех иностранных граждан, не имеющих патент на осуществление трудовой деятельности.

В рамках исполнительных производств сотрудники службы вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении трех транспортных средств, принадлежащих компании-должнику, и об обращении взыскания задолженности на денежные средства, находящиеся в банке. В связи с тем, что в срок, установленный законом для добровольного исполнения, штрафы не были уплачены, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительного сбора в рамках всех четырех производств на общую сумму в размере 56 тыс. рублей.

В результате, задолженность строительной компании по уплате административных штрафов за нарушение требований миграционного законодательства в размере 1,2 млн рублей была взыскана в принудительном порядке. Взыскание исполнительского сбора находится на контроле сотрудников отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.