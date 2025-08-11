Приставы Подмосковья взыскали с предпринимателя возмещение имущественного ущерба

Более 2,5 млн рублей взыскали судебные приставы Московской области с предпринимателя в ходе исполнения решения суда о возмещении имущественного ущерба, нанесенного им заказчику в следствие совершенного преступления, которое предусмотрено чч. 3 и 5 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

На исполнении в Специализированном межрайонном отделении по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московской области было исполнительное производство о взыскании с жителя Подмосковья имущественного ущерба в размере 2 млн 546 тыс. рублей. Мужчина умышленно, с использованием своего служебного положения, не исполнял договорные обязательства, за которые заранее получал оплату. Одним из уголовных наказаний было возмещение ущерба в пользу заказчика.

В связи с тем, что в отведенный законом срок для добровольного исполнения решения суда требование исполнительного документа должником исполнено не было, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны, наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах мужчины, и вынес постановление о взыскании 178 тысяч рублей исполнительского сбора. Также должник был предупрежден о возможности ограничения в праве пользования специальным правом.

В результате планомерного применения всех мер принудительного исполнения судебные приставы взыскали полную сумму задолженности по возмещению имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 млн 546 тыс. рублей и 178 тыс. рублей исполнительского сбора. Решение суда исполнено.

