Приставы Подмосковья взыскали с компании 967 тыс руб задолженности по зарплате

Житель Подмосковья занимал должность генерального директора в компании, которая занималась сдачей в аренду нежилых помещений. Однако после задержки по выплате зарплаты в течение 3 месяцев мужчина принял решение уволиться по собственному желанию. Но даже после его увольнения организация не произвела выплаты зарплаты, а также компенсации за неиспользованный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

За восстановлением своих нарушенных прав мужчина обратился с исковым заявлением в суд. Рассмотрев материалы дела и руководствуюсь ст. 236 ТК РФ, суд удовлетворил требование гражданина и принял решение о взыскании с ответчика всей суммы долга по зарплате и компенсации за неиспользованный отпуск в размере 967 тыс. рублей.

Во исполнение судебного решения в Мытищинском районном отделении ГУ ФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях уклонения от исполнения решения суда, в том числе о возможности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Однако в установленный законом срок задолженность так и не была погашена.

В связи с этим сотрудник службы применил комплекс мер, направленных на побуждение должника к исполнению судебного решения: выписал штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере более 67 тыс. рублей, наложил запрет на регистрационные действия в отношении земельного участка и 4 нежилых помещений, а также вынес запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате и компенсация за не использованный отпуск была взыскана с организации в полном объеме. Судебное решение исполнено.

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