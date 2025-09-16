Приставы Подмосковья взыскали 500 тыс руб штрафа за незаконную торговлю алкоголем

500 тыс. рублей административного штрафа взыскали судебные приставы Подмосковья с индивидуального предпринимателя за розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

В продуктовом магазине в ходе установления хозяйствующего субъекта и осмотра принадлежащих ему помещений, территории и находящихся там вещей, было выявлено 280 единиц алкогольной продукции, оборот которой возможен лишь при наличии лицензии.

По данному факту в отношении подмосковного индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ — производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. В результате рассмотрения административного протокола за нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок осуществления лицензионной деятельности, суд назначил предпринимателю наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Во исполнение судебного решения в Люберецком районном отделе ГУ ФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники органов принудительного исполнения ограничили должника в праве выезда за границу, вынесли постановления об аресте денежных средств, находящихся на его банковских счетах, о запрете на регистрационные действия в отношении его имущества — нежилого помещения площадью 71 кв. м и транспортного средства.

В результате применения комплекса мер принудительного исполнения, предусмотренного действующим законодательством, сотрудники Главного управления взыскали 500 тыс. рублей задолженности по уплате административного штрафа за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Также был взыскан исполнительский сбор в размере 35 тыс. рублей.

Судебное решение исполнено в полном объеме.

