Приставы Подмосковья вернули матери 7-месячного ребенка

В Подмосковье сотрудники службы судебных приставов помогли вернуть семимесячного малыша его матери. Все началось с того, что женщина решила развестись с мужем и подала заявление в суд. Суд принял решение, по которому отец и бабушка должны были передать малыша матери и не мешать им уехать в другой регион. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Однако, когда женщина вернулась домой, муж не впустил ее и отказался отдавать ребенка, несмотря на решение суда. Мама малыша не растерялась и сразу подала исполнительный документ в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.

Сначала приставы попытались уладить дело мирным путем: они позвонили отцу и предложили вернуть ребенка добровольно, но он отказался. Тогда приставы возбудили исполнительные производства против него и бабушки малыша.

После 5 дней, отведенных законом для добровольного исполнения решения суда, приставы вместе с мамой отправились по адресу, где проживают должники. Их встретила бабушка, но ни отца, ни ребенка дома не оказались. Женщина сказала, что не знает, где находится ее сын и ребенок. Приставы предупредили женщину о возможности привлечения ее к административной ответственности и объявлении ее сына и внука в исполнительный розыск.

Мама малыша сразу написала заявление на розыск. Приставы начали проверять места, где мог бы быть отец с ребенком. Они выяснили, что раньше он записывал сына на массаж и плавание, но в нужные дни не появился.

В итоге долги по исполнительным документам привели к тому, что мужчину объявили в федеральный розыск. Судебный пристав узнал, где может быть должник, и вместе с спецназом отправился по этому адресу. Отец был найден, задержан и доставлен в отдел судебных приставов. После продолжительной беседы он наконец согласился вернуть сына.

В тот же день под контролем судебных приставов и с участием органов опеки, семимесячный ребенок был передан маме. Решение суда было исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.