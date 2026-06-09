Приставы Подмосковья разъяснили запрет на выезд за границу

Судебные приставы Подмосковья напомнили жителям региона, в каких случаях должнику могут временно запретить выезд из России и как проверить наличие ограничений перед поездкой, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Судебные приставы рекомендуют перед планированием заграничной поездки проверить, не возбуждено ли в отношении гражданина исполнительное производство. В его рамках может быть вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации.

Согласно статье 67 федерального закона «Об исполнительном производстве», пристав вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе ограничить должника в праве выезда. Если исполнительный документ не является судебным актом, соответствующее решение принимает суд по заявлению пристава или взыскателя.

Ограничение применяется, если задолженность по алиментам, возмещению вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда превышает 10 тыс. рублей. Также мера действует при неимущественных требованиях — например, о восстановлении на работе, выселении, сносе здания или передаче ребенка. По другим видам долгов, включая штрафы, налоги и коммунальные платежи, запрет возможен при сумме от 30 тыс. рублей. Если задолженность не погашена в течение двух месяцев после окончания срока добровольного исполнения, ограничение могут ввести и при долге от 10 тыс. рублей.

Снятие ограничения проходит поэтапно через электронный межведомственный документооборот. Бумажная копия постановления и документы об оплате долга не являются основанием для пересечения государственной границы.

Проверить наличие запрета можно через сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале госуслуг. Информация отображается в личном кабинете пользователя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.