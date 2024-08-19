Приставы Подмосковья проводят акцию «Собери ребенка в школу» ко Дню знаний

С 19 августа по 2 сентября судебные приставы Подмосковья проводят ежегодную акцию «Собери ребенка в школу». Цель акции — привлечение внимания общественности к защите прав детей, формирование в обществе негативного отношения к должникам по алиментам с целью побуждения должников к уплате алиментов, повышение эффективности взыскания алиментных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области .

Сотрудники службы понимают, как важен период подготовки к 1 сентября и для детей, и для их родителей. В рамках акции судебные приставы проводят исполнительские действия и информационные мероприятия с представителями смежных структур и органами опеки и попечительства. Посещают подшефные детские учреждения, в школах проводят открытые уроки, сдают донорскую кровь для детских медицинских учреждений.

По итогам работы ГУФССП России по Московской области за 7 месяца текущего года доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 91,3%.

Благодаря мерам принудительного исполнения судебными приставами с начала года взыскано алиментов на сумму свыше 1,7 млрд рублей, что на 3 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же на исполнении сейчас находится свыше 27 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.