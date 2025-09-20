Приставы начали принудительное взыскание 26,8 млрд руб с экс-министра Абызова

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию почти 27 млрд рублей с экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, который отбывает срок за организацию преступного сообщества и мошенничество, сообщает «112» .

Основная сумма взыскания составляет почти 26 млрд рублей. Все эти средства пойдут в доход государства.

Также более чем 85 млн рублей составляет штраф и исполнительский сбор. А еще 864 млн рублей взыскивают в качестве возмещения ущерба. Общая сумма составляет 26,8 млрд рублей.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства в 2012–2018 годах. Его задержали в 2019 году. Мужчину обвинили в похищении денег компаний «СИБЭКО» и «РЭС», а также в причастности к другим незаконным бизнес-схемам и созданию ОПС.

В 2023 году его приговорили к 12 годам лишения свободы. Недавно его этапировали в столицу. В отношении экс-министра могут возбудить еще одно уголовное дело.