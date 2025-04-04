Природа настолько очистилась: на Украине заявили о нахождении «единорога»

«Единорога» обнаружили в природном парке в Западной Украине. По данным местных СМИ, им оказался редкий самец косули, визуально похожий на сказочное животное, сообщает РИА Новости .

У обнаруженного млекопитающего есть только один рог, который растет прямо из макушки. После публикации фото животного в Сети журналисты стали называть его «единорогом» из-за внешнего сходства со сказочным героем.

Между тем в Ленинградской области нашли пропавшего пса по кличке Блюм, исчезновение которого вызвало ажиотаж в СМИ. Щенка ивисской борзой ранее выбросили из поезда, куда он случайно забежал после побега от хозяев.

Десятки волонтеров искали Блюма более суток. Предварительно, с животным все в порядке.