«Принцип ужасный»: депутат оценил продажи детского шампанского

«Это ужасный принцип, когда родитель объясняет не то, что алкоголь — плохо, держись от него подальше, а наоборот, сам приучает ребенка к алкоголю вообще. По сути, по действующему административному, уголовному законодательству за это есть в том числе и ответственность», — сказал парламентарий в эфире радио Sputnik.

По его словам, это фатальная ошибка, что демонстрирует и статистика: каждое второе преступление, совершенное молодыми людьми, происходит из-за употребления спиртного.

В Госдуме обсуждают ограничение продаж детского шампанского и, по мнению Хамзаева, большинство россиян могут поддержать эту инициативу.

Еще одной проблемой он считает место таких напитков на полках магазинов: обычно их ставят рядом с настоящей алкогольной продукцией.

