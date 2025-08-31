сегодня в 16:37

Принимать заявки на выдачу знака отличия «Волонтер Москвы» будут с 1 сентября

Принимать заявки на выдачу знака отличия «Волонтер Москвы» будут с 1 сентября. Награду учредили в 2022 году, и ее уже смогли получить 90 человек, рассказала заместитель мэра столицы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, сообщается на сайте мэра столицы .

В прошлом знак отличия выдавали только 30 жителям мегаполиса в год. Теперь ее получат около 100.

Появились три степени награды. Первую получат те, у кого минимум пять лет добровольческого опыта, вторую от трех лет, третью — меньше года. Конечный перечень соискателей составят представители совета по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

Выдвижение кандидатов доступно только юрлицам. Среди них государственные органы власти, НКО, образовательные учреждения и компании.

Документы можно подать в ресурсном центре «Мосволонтер» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.