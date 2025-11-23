сегодня в 10:12

Прилуцкий: никто не пострадал при атаке БПЛА ВСУ на подмосковный округ Шатура

Никто не пострадал во время атаки БПЛА ВСУ на подмосковный муниципальный округ Шатура. Жители округа находятся в безопасности, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Николай Прилуцкий.

Ситуация находится под контролем. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Последствия атаки БПЛА ВСУ находятся в процессе устранения. Электро- и теплоснабжение муниципалитета собираются восстановить в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что утром 23 ноября на Шатурскую ГРЭС ВСУ совершили атаку БПЛА. Часть беспилотников сбили средства ПВО, некоторые упали на территорию станции.

«Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные», — отметил губернатор.

