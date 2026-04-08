Приходится удалять хвост: почему не стоит заводить крупную собаку в квартире

Крупные собаки могут повреждать хвост, виляя им в тесных помещениях. Такая проблема действительно существует. Чаще всего такое происходит с представителями крупных пород, живущих в квартирах, рассказал РИАМО главный ветеринарный врач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков.

В последнее время россияне все реже заводят крупных собак в квартирах. Такие породы требуют больше ухода и прогулок. Само содержание обходится дороже в финансовом плане, а ритм и условия жизни в мегаполисе не располагают к полноценному уходу за животным.

«Раньше очень популярная была порода дог, она крупная и хвост у нее длинный. Их хозяева нередко приходили в ветеринарные клиники с некрозом хвоста. То есть из-за того, что вот в наших узких коридорчиках и комнатах фактически негде даже хвостом повилять. У таких собак хвост постоянно ударялся о стены, и в итоге при постоянных ударах он просто отмирал. Приходилось даже удалять, но это исключительно социальная проблема. Животному просто не хватает места, чтобы полноценно повилять хвостом», — объяснил Шеляков.

Главный ветврач отметил, что запрещать собаке проявлять эмоции — очень негуманно. Он советует, когда вы приходите домой, и вас встречает питомец, то проследуйте в комнату, где больше пространства. Там собака вдоволь сможет повилять хвостом и показать вам свою радость.

