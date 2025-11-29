сегодня в 17:01

Пригожин: пострадавшие в деле Долиной стороны должны прийти к нулевой точке

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «отмену» в стране певицы Ларисы Долиной из-за скандала с квартирой, сообщает «Лента.ру» .

Ранее россияне начали массово возвращать билеты на выступления Долиной. Также с артисткой не хотят работать компании.

Он напомнил, что у истории с квартирой певицы два пострадавших: продавец и покупатель.

«Обе пострадавшие стороны должны прийти к нулевой точке. Если продавцу вернули квартиру, то и покупателю должны вернуть деньги», — подчеркнул Пригожин.

Источники в окружении Долиной рассказали, что травля артистки в интернете спровоцирована недоброжелателями. А гневные комментарии пишут проплаченные боты. Долина считает, что шквал негатива —акция ее врагов, решивших воспользоваться ситуацией.

