Прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ продлен до 30 июня

Оргкомитет продлил срок подачи заявок на юбилейный пятый сезон Премии #МЫВМЕСТЕ до 30 июня 2025 года из-за высокого спроса. Участие принимают НКО, бизнес, волонтеры, наставники и активисты из России и других стран. С 2020 года Премия собрала более 38 тысяч заявок из 130 государств, поддерживая лучшие социальные инициативы, улучшающие качество жизни, сообщает пресс-служба Добро.рф.

«Пять лет назад, в 2020 году, во время пандемии коронавируса, появился проект #МЫВМЕСТЕ для помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, остался один на один с невиданной и неизвестной угрозой. С тех пор когда где-то беда, волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ делают шаг вперед, помогают людям. Сейчас это — помощь в ликвидации ЧС в Черном море, тушение лесных пожаров в Забайкалье и конечно — поддержка участников СВО и их семей, помощь приграничью. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ призвана как раз найти тех самых лидеров социальных изменений, кто берет ответственность за других, за решение проблем. Не только в России, но и во всем мире», — отметил глава комитета госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Премия включает российский и международный треки. В России больше всего заявок поступило из ЦФО, Приволжья и ЮФО, а среди регионов лидируют Москва, Подмосковье, Ростовская, Самарская области и Краснодарский край. В топ-10 стран международного трека вошли Индия, Узбекистан, Нигерия, Камерун, Кения, Казахстан, Уганда, Афганистан, Пакистан и США.

В национальном треке четыре категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». Самые популярные номинации — «Волонтер года» (свыше 10 тысяч заявок) и «Герои нашего времени» (поддержка участников СВО и ветеранов). Среди заявленных проектов — «Пища жизни», «Волонтеры Росатома», школьные инициативы вроде «Нити добра». Всего в этом треке более 36 тысяч проектов.

Международный трек включает номинации «Устойчивое будущее» (экологические стартапы, переработка, сохранение биоразнообразия) и «Помощь людям» (поддержка уязвимых групп, донорство, ЧС). Среди заявок — проекты по очистке воды в Пакистане, 3D-протезам в Колумбии, обучению первой помощи в Египте и американская инициатива Operation School Bell, помогающая детям из малоимущих семей.

Победители получат признание, экспертную поддержку, медиапродвижение и возможность участвовать в международных событиях. Заявки принимаются на сайте премия.мывместе.рф до 30 июня 2025 года. Церемония награждения пройдет 2–5 декабря в Москве на форуме #МЫВМЕСТЕ с участием президента России Владимира Путина.