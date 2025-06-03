Прием заявок на конкурс грантов для НКО начинается в Москве

В столице во вторник начинается прием заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Для поддержки социально ориентированных организаций столичные власти выделяют 600 млн рублей. Подать заявку на конкурс можно до 3 июля. Они принимаются онлайн, через сайт.

Принять участие в нем могут как начинающие, так и опытные НКО. Так, до 500 тыс. рублей могут получить молодые организации (время регистрации — от 6 месяцев), до 5 млн рублей — НКО с опытом работы свыше 1 года.

В 2024 году победителями конкурса стали 262 участника. Это рекордный показатель за все время. Всего с 2002 года гранты получили более чем 3,6 тыс. проектов с участием 10,5 млн человек.

В минувшем году гранты получили следующие проекты: «Волонтеры: миссия „Победа“», «Начни свой бизнес с Москвой». А еще проект «Друзей выбирают!», помогающий животным из приютов найти хозяев.