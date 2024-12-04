Прием заявок на конкурс «ЭкоПодмосковье.РФ» продлили до 20 декабря

В связи с многочисленными просьбами, организаторы решили продлить прием заявок на 5-й юбилейный этап конкурса «ЭкоПодмосковье.РФ» до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«ЭкоПодмосковье.РФ» проходит в Московской области уже пятый раз. Целью проведения конкурсов является экологическое просвещение подрастающего поколения, воспитание бережного отношения к природе родного края и пропаганда красоты природы Московской области.

Конкурс направлен на привлечение внимания детей и молодежи к вопросам охраны и защиты окружающей среды, правильному подходу к переработке отходов и раздельному сбору мусора.

За первые четыре года в конкурсе приняли участие более 50 тысяч детей Подмосковья. В этом году конкурс посвящен теме «Семья и экология».

До 20 декабря принимаются работы по трем направлениям. Оценка работ пройдет с 20 по 25 декабря 2024 года.

Торжественная церемония награждения состоится 10 января 2025 года в ДК «Яуза» города Мытищи. Будут приглашены финалисты проекта «ЭкоПодмосковье.РФ» 5-го этапа.

Возрастное ограничение: от 4-18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.