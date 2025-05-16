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Прием заявок на форум «Сильные идеи» и конкурс брендов «Знай наших» продлили

Срок приема заявок на форум «Сильные идеи» и конкурс брендов «Знай наших» продлен до 1 июня. Об этом агентство стратегических инициатив (АСИ) сообщило в своем Telegram-канале .

Поделиться имеющимся проектом или увлекательной идеей можно на форуме «Сильные идеи для нового времени».

У бизнесменов тоже есть шанс рассказать о своем товаре. Для этого проводится конкурс начинающих брендов из РФ «Знай наших». Компании смогут получить поддержку и развиться.

Ранее сообщалось, что более 4,3 тыс. заявок отправили на конкурс «Знай наших» в номинации «Продукты питания». Она оказалась наиболее популярной среди участников.