Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что значительная часть покинувших страну за последние 20 лет активно участвовала в «маргинализации Дня Победы», выставляя в негативном свете тех, для кого этот день имеет особое значение.

По ее словам, выехавшие из России на протяжении 20 лет вели деятельность, направленную на «маргинализацию Дня Победы».

«Они делали все, они придумывали страшные мемы, не мемы с позитивной коннотацией, а именно мемы для уничижительного отношения, чтобы маркировать День Победы негативным, скабрезным смыслом», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, эти люди всячески насмехались над теми, кто считает этот праздник святым, высмеивали даже способы его проведения, заключила представитель МИД РФ.