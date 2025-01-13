При проверке охотничьих угодий в Подмосковье выявлено 28 нарушений за праздники

Рейды и обследования охотничьих угодий постоянно проводятся в Подмосковье сотрудниками управления государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области. Период длинных новогодних выходных не стал исключением, сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель подобных мероприятий — выявление незаконной охоты, ответственность за которую может быть как административной, так и уголовной, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения и размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

«За праздничные дни с 29 декабря по 8 января сотрудники управления охотничьего контроля провели 134 рейда, во время которых проверили более 660 охотников. По результатам выявлено 26 административных и 2 уголовных нарушения законодательства, по которым начаты необходимые процессуальные действия», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Охота является незаконной, если лицо не имеет соответствующего разрешения на ношение и хранение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, охотится вне отведенных мест, в запрещенные сроки или осуществляет добычу запрещенными способами и орудиями. Кроме того, к незаконной охоте относится добыча охотничьих ресурсов свыше количества, указанного в разрешении, либо добыча охотничьего животного без разрешения.

Охотник должен иметь при себе:

охотничий билет,

разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия,

разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Охотник по требованию инспектора охотнадзора обязан предъявить указанные документы, а также орудия охоты. Непредъявление является правонарушением, ответственность за которое — лишение права осуществлять охоту сроком от 1 года до 2 лет.

Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ (п.4.1 ст. 20.8) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение, или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Кроме прочего, правилами охоты запрещается:

осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе 200 метров от жилья;

стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели;

стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередач;

стрелять вдоль линии стрелков;

организовывать загон охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне животных;

стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.