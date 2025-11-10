Президент отметил особую роль правоохранителей в обеспечении безопасности граждан

В своем поздравительном обращении глава государства подчеркнул , что сотрудники органов внутренних дел выбирают ответственную и зачастую опасную профессию, честно исполняя свой долг.

«Вы бескомпромиссно боретесь с преступностью, насилием, произволом, охраняете покой и безопасность наших граждан», — заявил Путин.

Особое внимание в речи было уделено работе территориальных органов МВД в Донбассе, на освобожденных территориях и в прифронтовых регионах, где правоохранители решают сложнейшие задачи в условиях особой оперативной обстановки.

Президент также поблагодарил ветеранов ведомства и действующих сотрудников за мужество, профессионализм и добросовестную службу.