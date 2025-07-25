Президент отметил ключевую роль следователей в защите правопорядка

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении ко Дню сотрудника органов следствия РФ подчеркнул ключевую роль следователей в защите конституционного строя и борьбе с преступностью, видеообращение размещено на сайте Кремля.

Президент отметил эффективную работу следственных подразделений СКР, МВД и ФСБ по противодействию особо опасным преступлениям — от терроризма до кибермошенничества. Особое внимание уделено защите социально уязвимых групп, включая семьи участников СВО.

Глава государства указал на необходимость жёсткого пресечения информационных атак и внешнего вмешательства, назвав следственные органы важнейшим инструментом защиты национального суверенитета. Отдельно отмечен героизм следователей, работающих в зоне боевых действий.

Выразив уверенность в дальнейшем профессиональном выполнении задач, Путин пожелал сотрудникам здоровья и успехов в их ответственной работе на благо России.