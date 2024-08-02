Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, о чем постоянно просит бога

Лукашенко: прошу у бога, чтобы со здоровьем и дальше было все хорошо

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что оппозиция хоронит его на протяжении 25 лет, однако на здоровье глава государства не жалуется, сообщает РИА Новости .

«Меня „хоронят“ уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал белорусский лидер во время встречи с жителями агрогородка Прудок.

Лукашенко добавил, что оппозиция начала готовиться к выборам президента Белоруссии. В первую очередь они хотят продемонстрировать, что действующий глава государства обворовал население.

Ранее Александр Лукашенко пошутил про свою неиндексируемую зарплату. Белорусский лидер пожаловался, что его заработная плата не меняется уже на протяжении 5 лет.