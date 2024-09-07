Преподавателя МГТУ Баумана арестовали за размещение антироссийских песен в ВК

Чертановский суд столицы арестовал преподавателя МГТУ им. Н. Э. Баумана, члена одной из участковых избиркомов Нестеренко А. Н. по делу о разжигании ненависти, сообщает ТАСС .

Его подозревают по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка с использованием интернета».

Причиной для уголовного преследования стали пять украинских песен, которые мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте». Как считают следователи, в композициях содержатся признаки побуждения к насилию в отношении русских как группы лиц.

Нестеренко является доцентом кафедры философии в МГТУ. Он написал несколько книг об Александре Невском. Кроме того, он — член УИК № 1423 района Люблино от политической партии «Яблоко».