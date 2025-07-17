Преподаватель подмосковного техникума приняла участие в форуме классных руководителей

В Ярославле состоялся форум классных руководителей Центрального федерального округа (ЦФО) России. Участие в мероприятии приняли делегации из 20 регионов ЦФО — классные руководители, кураторы групп среднего профессионального образования, заместители директоров и советники по воспитательной работе, в том числе преподаватель Наро-Фоминского техникума Ирина Кулешова. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Форум был организован в целях обмена опытом в области воспитания и обучения подрастающего поколения, а также презентации ключевых федеральных проектов для классных руководителей. Работа велась по секциям марафона практик, педагогических приемов и мастер-классов: «Год защитника Отечества. Патриотизм», «Добровольчество. Служение. Волонтерство», «Туризм. Краеведение», «Эстетическое воспитание», «Выбор профессии. Профориентация», «Открытая тема».

Ирина Кулешова выступила с докладом «Использование ресурсов краеведения в системе воспитательной работы классного руководителя», представив практический опыт образовательного учреждения.

По словам преподавателя, форум стал важной площадкой для профессионального диалога, объединяющей передовые педагогические практики и создающей условия для повышения качества воспитательной деятельности в образовательных организациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.

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