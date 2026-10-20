Преподаватель подмосковного колледжа «Энергия» выиграл конкурс наставников

Дмитрий Карпухин, преподаватель Подмосковного колледжа «Энергия», стал победителем Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» в номинации «СВОй наставник». Итоги подвели 19 октября в Туле, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Дмитрий Карпухин руководит военно-патриотическим объединением «Отдельная группа специального назначения «Бригада-К»». На конкурсе он представил практики воспитательной работы с курсантами колледжа в рамках объединения «Добрые дела».

Эта работа включает помощь семьям участников специальной военной операции, профориентацию школьников и просветительские мероприятия в музее СВО, который наставник создал вместе с курсантами.

Одним из центральных событий финала стала военно-спортивная игра «Тропа ВОИНа». Участники управляли беспилотниками, оказывали первую помощь, проходили огневую эстафету и штурм с использованием лазертага.

Финалисты также работали над Кодексом наставника, обсуждали профессиональные и этические принципы наставничества. На закрытии представители шести номинаций произнесли клятву наставников России, подтвердив приверженность доверию, совместной работе и открытому диалогу с наставляемыми.

В финал вышли 400 человек, из которых эксперты выбрали 106 лучших наставников России. Всего в этом сезоне заявки подали более 80 тыс. человек.

Конкурс «Быть, а не казаться» учрежден по поручению президента России Владимира Путина. С 2025 года он проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на выявление и поддержку эффективных практик воспитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.