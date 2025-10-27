Преподаватель Коломны стала победителем конкурса педагогических практик для лиц с ОВЗ

Подведены итоги Всероссийского конкурса «ИнваПрофи». Победителем в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в высшем образовании инвалидов и лиц с ОВЗ» стала Ольга Погодина, доцент кафедры начального, дошкольного и специального образования, кандидат философских наук Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«ИнваПрофи-2025» — V Всероссийский конкурс профессиональных достижений среди работников образовательно-реабилитационных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На финальном этапе конкурса Ольга Погодина провела занятие по интеграции информационных технологий в волонтерскую деятельность по сопровождению людей с нарушением слуха. В рамках занятия состоялось обучение волонтеров, представляющих различные вузы, и ребят с нарушениями слуха. Оно прошло в интерактивной форме, и значительная часть была посвящена практике. Участники освоили приложения-помощники для глухих и слабослышащих, а также изучили элементы жестового языка с использованием технологий. В результате практикума волонтеры освоили навыки эффективного общения с участниками, имеющими нарушения слуха.

«Подготовка к федеральному этапу длилась полтора месяца. Сценарий занятия переписывали несколько раз, очень много работали над ним. Репетиции проводились со студентами нашего университета с разных курсов. Хочу отметить, что некоторые идеи для показательного занятия предлагали сами ребята во время подготовки», — поделилась Ольга Погодина.

Московскую область также представлял Георгий Дмитриев, заместитель директора по учебно-производственной работе Сергиево-Посадского социально-экономического техникума в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ». Он вошел в пятерку лучших участников в своей номинации.

Конкурс организован Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.