Преподаватель Кирбирева призвала использовать мат только уместно

В Сети время от времени поднимается вопрос о том, где и при каких обстоятельствах уместно использовать нецензурную брань, а где от нее лучше отказаться. По мнению преподавателя экономической теории Катерины Кирбиревой, использовать ругательства можно только при уместных обстоятельствах.

Кирбирева считает, что деятели искусства и медиа должны демонстрировать высокие стандарты, не подстраиваясь под низкий уровень.

«Люди, которые несут информацию в массы, должны поднимать уровень общества. Если мы начинаем использовать мат на ТВ, на радио, в кино, получается, что он становится допустим и в школах, и в других публичных местах», — рассказала преподаватель в эфире радио Sputnik.

Ранее в Сети распространилась информация, что в России запретили слово «ж**а». Позднее научный сотрудник института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов рассказал, что слово «ж**а» не признано нецензурным в России, однако относится к грубой лексике и не должно использоваться в официальной речи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.