Премия телеканала RU.TV показала, как работает телевидение: от идеи до эфира

21 мая в LIVE АРЕНЕ прошла XIV Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Шоу, которое из года в год покоряет зрителей масштабом, в этом году, кажется, превзошло само себя. Грандиозные спецэффекты, сложные трюки в исполнении артистов и огромное количество хитов — чем еще запомнится церемония миллионам зрителей, увидевших ее вживую и в прямой трансляции, передает пресс-служба телеканала.

Каждый год телеканал RU.TV представляет зрителям эксклюзивную концепцию, дополняющую и подчеркивающую главную интригу церемонии — кто же станет обладателем заветных самоваров.

На этот раз премия размыла границы между эфиром и залом и перенесла зрителей в закулисье музыкального телевидения. На сцене появился гигантский розовый телеэкран, а также была воссоздана интерактивная студия телеканала RU.TV, в которую к ведущим приходили звездные гости.

Как любое медиа начинается с редакции, так и премия телеканала RU.TVначалась с ковровой дорожки, оформленной в стиле офиса. Декорациями для дефиле звезд стала офисная мебель, оргтехника, маркерная доска и другие неотъемлемые атрибуты офиса, исполненные в комиксной манере.

Примечательно, что дресс-кодом премии был озвучен office core — переосмысление делового стиля, более нарядное и яркое. Таким дресс-кодом телеканал хотел выразить благодарность людям, которые работают за кадром. Тем, кто был у истоков телевидения, его истории, когда еще картинка на экране была черно-белой. Тем, кто годами менял своими идеями ТВ-сферу, и кто сегодня воплощает свою страсть к профессии в работе на RU.TV и других каналах.

Как прямой телевизионный эфир начинается с обратного отсчета, так в этом году началась и премия телеканала RU.TV. Обратный отсчет был запущен на Останкинской башне — главной телевышке страны.

Саму церемонию построили таким образом, чтобы зрители чувствовали себя смотрящими любимый телеканал и при этом участвующими в создании телешоу.

Ведущими шоу стали сразу несколько звездных тандемов. Первыми на сцену вышли лица телеканала RU.TV — Иван Чуйков и Ксения Акчурина. В этой роли их сменяли Джиган и Оксана Самойлова, а также Валя Карнавал и Артур Пирожков. Заняв места на студийном диване, они рассказывали зрителям про популярные эфирные шоу, проводили прямые включения из-за кулис и, конечно, представляли звезд, выходящих на сцену. В зале в качестве соведущегоим помогал Артем Иванов.

«В эпоху, когда мир захватывают нейросети и криптовалюта, телеканал RU.TVпервым в российском шоу-бизнесе придумал телевидение в телевидении», — отметил Иван Чуйков.

Звезды, словно из зазеркалья, выходили к зрителям прямо из гигантского телеэкрана. Открыл церемонию цикл выступлений молодых восходящих звезд, которым телеканал RU.TV открывает дорогу к многомиллионной аудитории. Свои главные хиты исполнили Konfuz, Wallem, Blizkey, Uniqe, Nkeeei & ArtemShilovets, Marco, а также Slava Skripka.

Каждый номер на церемонии представлял собой масштабное шоу с впечатляющими световыми эффектами и многоуровневыми декорациями. ОльгаСерябкина пролетела над залом в клетке, а потом три раза за номер радикально изменила наряд. Под композицию «Криминальное чтиво» в исполнении Николая Баскова и Сереги на сцену выкатил настоящий ретро-кабриолет. JONY, благодаря сложным визуальным эффектам, буквально вынырнул на сцену прямо из океана. Юрий и Владимир Киселевы исполнили хит «На гондоле». С помощью высококачественного экрана организаторы перенесли на сцену и Григория Лепса, который не смог присутствовать на премии.

Отдельных слов заслужили рекламные интеграции, без которых сложно представить себе современный шоу бизнес, но которые Премия телеканала RU.TV филигранно вплела в сценарий. Так, например Алексей Воробьев посвятил целый куплет своей песни «Сумасшедшая» одному из партнеров и кажется так создал новый хит. А известная авиакомпания выпустила на сцену целый балет с летающими гимнастами.

«Я давно не видела такого проработанного концертного шоу. Потрясающие видеоэффекты, звук, свет, возможность посидеть с бобром за столом, ну и конечно же, летающие под куполом артисты. Отдельно хочу отметить, как интересно вписали рекламные интеграции — а что, так можно было?» — отметила в своем авторском Телеграм-канале «Мамкина модница» Инна Комбарова.

Звезды то и дело парили под потолком LIVE АРЕНЫ — Дима Билан на гигантском бумажном самолетике, Севиль (Artik & Asti) на ажурных крыльях бабочки, Betsy и Мария Янковская в конце номера взлетели со сцены на ракете, испускающей сноп настоящих искр.

А под песню группы SEREBRO над партером появилось гигантское воздушное сердце, наполненное алыми воздушными шарами, полетевшими в зал.

Многие песни прозвучали в новых необычных аранжировках. Так, например, «По барам» ANNA ASTI под аккомпанемент живой музыки в джазовой обработке вызвала настоящий восторг в зале.

«Это не просто премия — это жизнь ради вас, дорогой зритель!» — обратился к залу и тем, кто смотрит церемонию онлайн, Николай Басков.

Шоу вместило в себя столько номеров и захватывающих моментов, что все четыре часа пролетели на одном дыхании, и до последней минуты никто из зрителей не хотел покидать зал.

Безусловно, главной интригой вечера стали имена лауреатов. Телеканал RU.TVнаградил самых ярких артистов в традиционных и эксклюзивных, придуманных командой RU.TV, номинациях. Каждый год это новые неожиданные номинации, соответствующие трендам.