Премия «Город в лицах» «Петербургского дневника» обретет свой символ

Премия «Город в лицах» «Петербургского дневника» получит свое материальное воплощение в виде уникальной статуэтки. Договор о ее создании заключили главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов и член Санкт-Петербургского Союза художников Семен Жохов. Работы этого скульптора украшают город на Неве. К примеру, постамент, посвященный актрисе Фаине Раневской, находится во дворе дома № 32 по проспекту Сизова, а памятник основоположнику отечественной радиохимии Виталию Хлопину установлен на 2-м Муринском проспекте. Для премии мастер разработает эскиз трофея, а затем выполнит отливку. По предварительным данным, статуэтка будет выполнена из бронзы, и ее вес составит около 1,5 килограмм, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Я стремился к лаконичному символизму. Эта статуэтка — знак причастности к большому событию. Когда человек ставит на полку такой предмет, он становится для него чем-то очень значимым. Премия — это про исключительность, про то, что среди многих именно это лицо — важное и значимое для города», — подчеркнул скульптор Семен Жохов.

Ежегодно премия «Город в лицах» отмечает жителей Петербурга, которые, не занимая руководящих должностей, вносят существенный вклад в улучшение жизни в Северной столице. Первые статуэтки будут вручены лауреатам уже в этом году на юбилейной пятой церемонии награждения.

«„Город в лицах“ — это больше, чем просто премия, это устоявшаяся городская традиция. У любой традиции должны быть свои символы. Юбилейный год идеально подходит для того, чтобы у премии появилось свое лицо. Мы видим его в монументальном исполнении — для этого идеально подходит статуэтка, которую победители будут получать как воплощение духа Петербурга, поэтому мы обратились к уважаемому скульптору Семену Жохову. Надеюсь, что это начало долгого сотрудничества», — сказал генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Лауреаты премии «Город в лицах» определяются путем народного голосования. В течение февраля и марта «Петербургский дневник» представит читателям всех номинантов этого года. До 15 марта на официальном сайте издания можно отдать свой голос за лучших специалистов в 11 категориях. Кроме того, будут представлены отдельные специальные номинации вне конкурса, о которых организаторы объявят непосредственно в день награждения.

Важно отметить, что все претенденты выдвинуты профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга. Каждый из номинантов был отмечен за профессиональные достижения и успехи в 2025 году.

