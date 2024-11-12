Премьера спектакля «Живые» прошла в Можайском культурно-досуговом центре

На мероприятии присутствовали представители молодежи Можайского городского округа, а также ветераны, участники боевых действий в Афганистане, Чечне, участники специальной военной операции. Перед началом спектакля зрителей и артистов от имени главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой приветствовал депутат Совета депутатов Можайского городского округа Василий Овчинников. Выступили также депутат Совета депутатов округа и участник СВО Александр Князев и атаман столичной сотни Ставропольского Казачьего Войска Союза Казаков России Владимир Подъячев.

«Нынешнее поколение российских воинов вновь защищает нашу страну от нацизма и фашизма. Мы должны знать правду о событиях, которые происходят сейчас на фронте, а сегодняшний спектакль — это и есть живая правда», — отметил депутат совета депутатов Можайского городского округа Василий Овчинников.

Последующий за официальной частью мероприятия спектакль оказал потрясающее влияние на можайских зрителей. Его сюжет основан на поэтических очерках и стихотворениях действующего участника СВО, минометчика Андрея Манукалова с позывным «Рыбов». Пронзительные стихотворения воина «Железный цветок», «Спасибо всем, кто молился за нас», «Крик», — были положены на музыку и прозвучали в исполнении ансамбля «ВИА „Радуга“ Дома культуры пос. Новые Поляны Апшеронского района Краснодарского края. Откровенные, очень искренние и правдивые рассказы прямо с передовой, написанные Андреем Манукаловым, зрители услышали из уст талантливого режиссера и актрисы спектакля Евгении Павловой.

Между Великой Отечественной войной и сегодняшним днем время как будто бы «сжалось», — мы оказались в новой реальности и взяли на себя эстафету победителей. Долг любого гражданина России сегодня — быть в строю. Мобилизация должна быть не только военная, но и духовная, ведь в нашей культуре, к сожалению, тоже идет большая война. Начиная с 2014-го года, я лично пересмотрела всю свою жизнь и свое творчество, и теперь четко понимаю, зачем нужна моя профессия, — подчеркнула актриса театра и кино, режиссер спектакля «Живые» Евгения Павлова.

Эффект присутствия в зоне боевых действий был отображен артистами с невероятной точностью. Благодаря задействованные в спектакле звуковым записям зрители услышали артобстрелы, выстрелы и противное дребезжание дронов над нашими позициями. В одном из трагических эпизодов спектакля многие вздрогнули от оглушающего огненного взрыва, раздавшегося как будто рядом. В течение всего действа на экране демонстрировались видеосъемки, сделанные Евгенией Павловой и Андреем Манукаловым под Бахмутом и Донецком. Развороченные взрывами стены домов и магазинов, разрушенные православные храмы, израненные деревья вдоль дорог с подбитой вражеской техникой, — эти страшные картины войны тронули сердце каждого зрителя. Тем сильнее они ощутили гордость за наших защитников, которые — по прозвучавшему в финале утверждению Андрея Манукалова — не сломались и сегодня выполняют все поставленные перед ними задачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.