Предстоящая рабочая неделя в Московском регионе будет теплой и без дождей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что начиная с 1 сентября и на протяжении всей недели в Москве и области установится теплая и ясная погода практически без осадков.

«Со второго числа и до конца предстоящей недели температура воздуха будет на два — три градуса выше нормы. Это означает, что ночью температура будет 10 — 14 градусов, а в дневные часы 19 — 24 градуса, осадков не ожидается», — сказал журналистам Вильфанд в ходе пресс-конференции о прогнозах погоды на предстоящий сентябрь.

Он объяснил, что на среднем уровне тропосферы на высоте 5-5,5 километров будет наблюдаться мощный антициклон.

«То есть, движение будет продвигать сверху вниз, при этом размывая облака. Из-за этого будет почти ясная погода почти без сопровождения осадков», — подчеркнул синоптик.