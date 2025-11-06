Представительница Подмосковья заняла 1 место в номинации поэтического конкурса

В Подмосковье проводится подготовка к проведению 15 ноября гала-концерта и церемонии награждения победителей Х межрегионального поэтического конкурса «Россия – земля моя!». По итогам конкурса в номинации «В памяти на века» 1 место заняла Лозинская Анастасия Александровна, представляющая Московскую область, сообщает пресс-служба организаторов.

В этом году конкурс стал по-настоящему масштабным: более 1 000 работ из 82 регионов России и 5 зарубежных стран. Это свидетельствует о высоком статусе проекта и его значении для поддержки молодых талантов.

В соответствии с положением о конкурсе, его победители приглашаются с 14 по 16 ноября 2025 года в Москву для участия в торжественном гала-концерте и церемонии награждения.

Все расходы, связанные с проездом и проживанием победителя в столице, обеспечиваются принимающей стороной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.