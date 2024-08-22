Представители правительства Подмосковья ознакомились с технологиями умного города СберСити

Участники делегации ознакомились с перспективными системами тепло- и холодоснабжения для городов, зелеными технологиями в строительстве, энергоменеджментом и энергомоделированием, а также узнали об особенностяхIT-инфраструктуры «умного дома».

«СберСити — уникальный случай, когда строительством целого района Москвы — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства — занимается корпорация. В СберСити технологии делают более простыми и удобными многие повседневные процессы, экономя время и деньги жителей. Например, система „умный дом“, которая связывает квартиру, дом и прилегающую территорию. Жители смогут в каждой комнате отдельно установить свой климат. Если кто-то из жителей убавит отопление внутри квартиры, то система „умного дома“ подаст сигнал в энергоцентр. Выработка тепла сократится, и ресурсы не будут потрачены впустую. Это позволит ресурсоснабжающей компании не вырабатывать избыточное тепло и холод, а жителям платить только за потребляемые ресурсы. Система обеспечивает качество жизни и эффективность энергопотребления принципиально нового уровня», — сказал управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Амиран Левитский.

Делегацию заинтересовало энергомоделирование при проектировании объектов. Этот инструмент позволяет получить реальные тепловые, электрические, холодильные нагрузки и определить их влияние на окружающую среду, а также уменьшить затраты на строительство источников энергии. Участникам визита были интересны и новые возможности мониторинга, контроля строительства и проектирования — например, через внедрение BIM-технологий. В СберСити сначала создается цифровая модель всех инженерных систем, каждого здания, элементов благоустройства и озеленения территории, вплоть до точного расположения деревьев. Только потом начинается строительство физических объектов. Это позволяет избежать различных коллизий, которые могут возникнуть во время строительства.