Представители общества «Вера» провели урок о жизни людей с ОВЗ в Долгопрудном

В школе № 11 городского округа Долгопрудный представители общественной организации «Вера» рассказали кадетским классам о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и важности поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Международного дня инвалидов представители общественной организации «Вера» посетили кадетские классы школы № 11 в Долгопрудном. Организация объединяет родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и занимается просветительской работой.

Председатель общества Светлана Михайлова и ее заместитель Эльвира Гаджиева рассказали ученикам пятого и шестого классов о бытовых трудностях инвалидов, формировании доступной среды, а также о первой помощи при приступах гипогликемии и эпилепсии. Кадеты узнали, как правильно общаться и поддерживать сверстников с ДЦП, аутизмом и другими особенностями.

Педагоги и представители организации отметили, что такие встречи помогают воспитывать в детях чуткость и сострадание. В завершение урока кадеты подарили гостьям букетики из сердечек, сделанных своими руками.

