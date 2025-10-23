Представители Лотошинской больницы ответили на вопросы жителей

В этот день жителей интересовали вопросы повышения доступности предоставления медицинских услуг, запись к врачам и на диагностику, получение рецептов на льготные препараты. Жители пенсионного возраста обратились к специалистам за консультацией по вопросу проведения вакцинации в возрастной группе, её безопасности, необходимости и доступности.

«С возрастом иммунная система ослабевает, и бороться с инфекциями становится все сложнее. Повышается риск заболеть такими заболеваниями, как грипп, пневмония и опоясывающий лишай, а также получить осложнения, которые могут привести к печальным последствиям. Поэтому сейчас, когда в связи со снижением температуры воздуха повышается активность вирусов и бактерий, вызывающих острые респираторные заболевания, хочется привлечь особое внимание к здоровью пенсионеров. Желательно привиться до начала сезонного подъема, то есть в сентябре-октябре, но, целесообразно и позднее, ведь вирусы гриппа активно циркулируют с ноября по конец апреля», - отметила заведующий Михалевским фельдшерско-акушерским пунктом Юлия Шестаева.

Она добавила, что иммунитет сформируется через 2 недели после вакцинации и защитит организм на предстоящие 12 месяцев.

«Вакцинацию можно в нашем фельдшерско-акушерский пункте. Он обслуживает почти 600 человек из деревни Михалево и ближайших населенных пунктов. Ждем пациентов с понедельника по субботу с 8:00 до 14:00, а после выходим по вызовам на дом. Записаться на прием к специалисту можно на Портале Государственных услуг uslugi.mosreg.ru или по номеру телефона: 8 (800) 550-50-30», - пояснила Шестаева.

Формат выездной администрации позволяет жителям задать широкий спектр вопросов на самые разные темы руководству округа, при этом не выезжая никуда из своего населенного пункта. Такое взаимодействие между жителями и представителями здравоохранения помогает выявлять и решать актуальные проблемы на местном уровне, что, безусловно, способствует улучшению качества медицинской помощи для всех граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов – ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», - сказал Воробьев.