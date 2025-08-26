Представители администрации Можайского округа разъяснили правила оформления бизнеса

В рамках борьбы с несанкционированным размещением шиномонтажей на территории Можайского муниципального округа сотрудники администрации под руководством заместителя главы Можайского округа Марии Клинских провели выездное мероприятие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время рейда его участники встретились с правообладателями земельных участков и разъяснили правильный процесс оформления данного бизнеса. Это включает необходимость приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного участка планируемой деятельности, получения разрешительных документов и требований к размещению конструкций. Подчеркивалось, что легализация деятельности поможет избежать штрафов и обеспечить безопасность граждан.

«Важно не только пресекать нарушения, но и помогать предпринимателям в правовом поле вести бизнес. Это способствует порядку и развитию округа», — отметила заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Клинских.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.