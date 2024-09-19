Представители администрации Дзержинского встретятся с жителями 23 сентября

В рамках «выездной администрации» жители городского округа Дзержинский могут получить консультации и задать вопросы представителям администрации города и профильным службам по вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, социальному обеспечению, здравоохранению, предпринимательству, безопасности, образованию, спорту, культуре и другим направлениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная встреча в Дзержинском состоится 23 сентября во Дворце культуры «Энергетик». Начало в 18:00.

«Выездная администрация» представляет собой формат «одного окна», где на одной площадке работают представители всех основных сфер города. Часть вопросов можно решить на месте. Обращения, которые потребуют более глубокой проработки, берутся в работу и на контроль профильным направлением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.