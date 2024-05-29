Председатель «Защитников Отечества» посетила семейный центр для детей с ОВЗ

28 мая в рамках рабочей поездки председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева посетили семейный центр им. А. И. Мещерякова для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Теперь в нашем уникальном и единственном на всю страну центре смогут пройти реабилитацию участники СВО, которые получили травмы и имеют трудности со зрением или слухом. Сегодня мы обсудили не только реабилитацию, но и трудоустройство бойцов в центр», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Семейный центр им. А. И. Мещерякова — передовое учреждение, которое включает в себя все необходимое для проживания, образования, реабилитации и досуга детей с особенностями развития.

«Многие ребята с нарушениями слуха и зрения получают высшее образование в специализированной академии художеств. Мы с ними вместе посещали госпитали, где лежат ветераны с ранениями. Ребята пели, показывали героям художественные номера и подарили им свои картины. Эти теплые дружеские встречи воодушевили ветеранов СВО. Даже тех, кому поначалу после ранений было непросто. Они воспряли духом. То, как молодые люди с нарушениями слуха и зрения преодолевают трудности, вдохновляет наших ветеранов на новые подвиги, на то, чтобы двигаться дальше», — рассказала председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В настоящее время в Центре ведется строительство нового корпуса, где жители с проблемами зрения и слуха со всей страны смогут получить помощь и реабилитацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.