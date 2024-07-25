Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил Героя России Лысюка с юбилеем

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе своего визита в г. о. Балашиха посетил центр специальной подготовки Витязь, чтобы поздравить его директора Сергея Лысюка с 70-летним юбилеем. В торжественном мероприятии также приняли участие глава округа Сергей Юров, командир дивизии Дзержинского Дмитрий Кузнецов, бойцы спецназа, росгвардейцы и ветераны военной службы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Сергей Лысюк — президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“», Герой России, Почетный гражданин Московской области — всю свою жизнь посвятил служению Родине. Он был задействован в десятках спецопераций.

В своей поздравительной речи Игорь Брынцалов подчеркнул, что Лысюк более 15 лет посвятил созданию и развитию спецназа внутренних войск, стоял у истоков легендарного подразделения спецназначения, которое впоследствии получило название «Витязь».

«Все то, что Вами заложено, ­– обратился спикер регионального парламента к юбиляру, ­– является „лекалом“, по которому теперь воспитываются, учатся и совершенствуют свою службу наши воины. И при этом Вы не говорите о прошлом, наоборот — о настоящем, о тех важных задачах, которые надо решать сегодня».

Спикер регионального парламента высказал искренние слова благодарности за создание и развитие уникального Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту.

«Благодаря усилиям Сергея Ивановича, сегодня наш пункт является образцовым. Огромные слова благодарности за то, что Вы продолжаете делиться своим опытом, знаниями, воспитываете молодежь, сохраняете традиции и, самое главное, являетесь тем человеком, на которого равняются сегодня все, начиная от ветеранов, заканчивая молодыми бойцами. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и реализации всех тех планов, которые у вас не перестают рождаться», — завершил выступление Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы вручил Сергею Лысюку высшую награду Московской областной думы — Почетный знак «За верность Подмосковью», а также памятный подарок.

Сергей Юров в своей поздравительной речи поблагодарил юбиляра за активную жизненную позицию по самым ключевым на сегодня направлениям. «У Вас есть мысли по дополнительной подготовке ребят, по тому, что сегодня поможет им выполнять задачи СВО. И о ветеранах не забываете. Вы в свое время не отказали, приняли предложение возглавить не только ветеранскую организацию «Краповых беретов», но и всю ветеранскую организацию нашей Балашихи. Убежден, что это важно. Специальная военная операция закончится, мы обязательно победим. Впереди еще много работы, и Вы в нее уже включились. Долгих лет жизни Вам, здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех планов, которые у Вас есть», — сказал Юров.

Сергей Юров наградил Сергея Лысюка Знаком городского округа Балашиха «За труды» и преподнес ему памятный подарок.

Сегодня в адрес юбиляра звучали только самые искренние слова поздравлений и благодарности. В заключении Сергей Лысюк произнес ответное слово. «Все достижения, о которых здесь сегодня говорили, это благодаря совместному труду. В спецназе нет такого: вот командир принял решение и все. Командир принял решение, посоветовался, выбрал наиболее целесообразное, и после этого уже рождаются какие-то дела на благо Родины. Наша задача делать так, чтобы солдат был за командира, а командир за солдата!» — сказал Лысюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.