Предпринимателей Подмосковья приглашают пройти опрос по теме поддержки бизнеса

сегодня в 12:41

Малый и средний бизнес Подмосковья приглашают принять участие в опросе «О доступности мер поддержки бизнеса в Московской области», который пройдет с 26 августа по 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Систематические опросы, проводимые комитетом, позволяют оперативно определить влияние предпринимаемых органами государственной власти Московской области мер на улучшение условий ведения бизнеса и определить дальнейшие направления работы.

В ходе опроса можно оценить качество и доступность информационной, финансовой и имущественной поддержки для бизнеса в каждом конкретном муниципальном образовании Московской области.

Респондентам предоставляется возможность направить свои дополнительные предложения по неотложным мерам поддержки.

Для прохождения опроса нужно перейти по ссылке: https://easuz.mosreg.ru/polls/mun.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.