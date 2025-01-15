Предприятия Подмосковья примут участие в форуме лидеров молочной индустрии

сегодня в 13:09

Подмосковные предприятия примут участие во втором форуме лидеров молочной индустрии. Мероприятие пройдет с 21 по 22 января в Москве. На одной площадке соберутся свыше 500 представителей бизнеса и власти, экспертов и потенциальных инвесторов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На мероприятии будут обозначены задачи молочной отрасли на ближайшие годы, на форуме также обсудят государственную поддержку и разберут другие вопросы, включая обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Как отметили в Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, регион представят следующие предприятия: АО «Эйч энд Эн», ООО «Экомилк», АО «Рузское молоко», ООО «Агроэкспорт», ООО «РостАгроКомплекс», ООО «Нутриция», АО «Воскресенское», Лакталис, ЗАО «Инфаприм», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Виола» и АО «УНАГРАНДЕ ГРУПП».

Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.